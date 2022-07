Opnieuw mondkapjesplicht in lokaal ov in Nice

De Zuid-Franse kuststad Nice heeft de mondkapjesplicht opnieuw ingevoerd in het lokale openbare vervoer. Reden hiervoor is het stijgende aantal coronabesmettingen.

Burgemeester van Nice Christian Estrosi zei woensdag op de zender RTL dat de mondkapjesplicht voor bussen en trams komende maandag weer van kracht wordt. De stad aan de Franse Riviera met 340.000 inwoners is een geliefde vakantiebestemming. De Franse regering beveelt momenteel het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer aan, maar het is geen verplichting.

Net als in andere landen stijgt in Frankrijk sinds enkele weken het aantal geregistreerde nieuwe coronagevallen.