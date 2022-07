‘Crisis’ in Britse regering na opstappen van nog een minister

Nadat dinsdag al twee vooraanstaande ministers hun taken hadden neergelegd, is woensdag een derde Britse minister afgetreden uit de regering van Boris Johnson. Will Quince, de minister voor Kinder- en Familiezaken, heeft zijn ontslagbrief ingeleverd. Hij zegt op te stappen nadat hij ‘onjuiste informatie’ had gekregen over de aanstelling van Chris Pincher, de functionaris die vorige week moest aftreden omdat hij twee mannen zou hebben betast.