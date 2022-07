Lavrov bekritiseert Frans lek gesprek tussen Macron en Poetin

Lavrovs klacht vloeit voort uit een Franse documentaire van omroep France2 over onder meer de bemiddelingspogingen van Macron, kort voordat Rusland in februari Oekraïne binnenviel. In de documentaire komt een telefoongesprek van 9 minuten voor tussen de twee leiders. Volgens Lavrov brengt het gesprek het Kremlin niet in verlegenheid, maar in de internationale diplomatie is dit iets dat niet kan.

Lavrov is op bezoek in Vietnam. Hij is donderdag op Bali voor de tweedaagse ministersconferentie van de G20. Half november is daar de topconferentie van de G20. Dat is sinds 1999 een internationaal financieel economisch overlegorgaan waar negentien landen en de EU lid van zijn. In de G20 komen in de regel de ministers van Financiën van de lidstaten, presidenten van de centrale banken en de voorzitter van de EU samen. De lidstaten zijn goed voor naar schatting 80 procent van de wereldhandel en twee derde van de wereldbevolking.