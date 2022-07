Fossielvrij NL daagt KLM voor rechter om ‘misleidende’ CO2-claims

Stichting Fossielvrij NL zet een rechtszaak tegen KLM door. De milieuorganisatie vindt dat de luchtvaartmaatschappij nog steeds consumenten misleidt met reclames over duurzaam vliegen. Een gesprek bracht het bedrijf en de activisten onlangs niet dichter bij elkaar. Daarom heeft Fossielvrij NL een zaak aangespannen bij de rechtbank in Amsterdam. Daar had de organisatie al eerder mee gedreigd.

Volgens de eisers is dit wereldwijd de eerste rechtszaak tegen ‘misleidende duurzaamheidsclaims’ van de luchtvaart. Ze voelen zich gesterkt door een uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC), die in april oordeelde dat KLM consumenten misleidde met CO2-neutraal vliegen. Termen als ‘CO2-neutraal’ en ‘CO2ZERO’ zijn absolute claims, oordeelde de commissie. Daar is veel bewijs voor nodig en dat kan KLM niet voldoende leveren.

Het bedrijf heeft reclameteksten vervolgens wat aangepast, maar volgens Fossielvrij NL zijn die nog altijd misleidend. Volgens de organisatie ‘ondermijnt’ het bedrijf ‘urgente klimaatmaatregelen’ door klanten het idee te geven dat ze de milieuschade die vliegen veroorzaakt echt kunnen goedmaken.

Uitstoot

Net als andere luchtvaartmaatschappijen biedt KLM klanten aan hun uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Het geld wordt geïnvesteerd in herbebossingsprojecten. Hoewel het juist is dat bomen CO2 opnemen, kan KLM volgens de klagers ‘niet met recht beweren dat dit soort bijdragen het klimaateffect van vliegen ongedaan kan maken’.

‘De realiteit is dat vliegen enorm veel uitstoot veroorzaakt’, stelt campagnevoerder Hiske Arts van Fossielvrij NL. Volgens haar moet de sector simpelweg krimpen. ‘Gelukkig beginnen veel mensen te beseffen dat de luchtvaart niet kan blijven groeien, maar KLM drukt dat groeiende bewustzijn de kop in met marketing.’

Duurzame brandstof

Naast herbebossing promoot KLM zichzelf ook met duurzamere vliegtuigbrandstof, die leidt tot minder uitstoot. Fossielvrij NL wijst op gegevens van de luchtvaartmaatschappij zelf waarin staat dat in 2019 slechts 0,18 procent van de totale hoeveelheid brandstoffen extra duurzaam was. Begin dit jaar is dit voor vluchten vanaf Amsterdam opgekrikt tot 0,5 procent. Klanten kunnen vrijwillig extra betalen om dat percentage verder te verhogen.

Duurzame brandstof leidt volgens KLM tot 75 procent minder CO2-uitstoot dan de gebruikelijke kerosine. De kosten liggen wel nog vier keer hoger en ‘de productie blijft achter’, aldus het bedrijf begin dit jaar.