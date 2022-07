Regen Sydney trekt weg, toch meer mensen geëvacueerd

Hoewel het stormsysteem dat vier dagen lang zorgde voor zware regenval in delen van Sydney is weggetrokken, moeten meer mensen vanwege overstromingen hun huis verlaten. In de Australische staat New South Wales is inmiddels meer dan 85.000 mensen gevraagd te evacueren of zijn ze gewaarschuwd dat ze mogelijk een evacuatiebevel krijgen, melden de autoriteiten. Dinsdag ging het nog om 50.000 mensen.

Het lagedruksysteem voor de oostkust van Australië is verplaatst richting de kust in het noorden van New South Wales. Het Australische weerbureau voorziet dat er op sommige plekken in zes uur tijd meer dan 200 millimeter regen kan vallen. Door de hevige regenval blijft er veel water in de rivieren rond Sydney terechtkomen, die al bijna hun maximale peil hebben bereikt. De autoriteiten waarschuwen dat de crisis tot begin volgende week kan duren.

De meeste mensen die zijn opgeroepen te vertrekken of gewaarschuwd dat een evacuatie er mogelijk aankomt, wonen in de westelijke buitenwijken van Sydney. ‘Dit is nog steeds een gevaarlijke situatie en we moeten daarop met gepaste maatregelen reageren’, zei premier Anthony Albanese tijdens een bezoek aan de buitenwijk Windsor. Het is de derde keer dit jaar dat de buitenwijk te maken heeft met overstromingen. Tijdens het bezoek kondigde Albanese aan dat door overstroming getroffen inwoners eenmalig een noodbetaling krijgen van 1000 Australische dollar (iets meer dan 660 euro).

Frustratie

Inwoners zijn gefrustreerd over de manier waarop de regering de problemen aanpakt, zo bleek tijdens het bezoek van de premier. ‘Iedereen praat over het oplossen van hetzelfde probleem... er is niets gebeurd’, zei een inwoner tegen Albanese. ‘De lokale bevolking is altijd voorbereid, de overheid is dat niet.’

Het weer aan de Australische oostkust wordt al twee jaar gedomineerd door het fenomeen La Niña, dat doorgaans leidt tot meer regenval. La Niña eindigde in juni, maar er is volgens het Australische Bureau voor Meteorologie een kans van 50 procent dat het fenomeen dit jaar weer terugkeert.