Politievakbond: politie schiet echt alleen in ernstige situatie

De politie schiet echt alleen in heel bedreigende situaties, benadrukt voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs. De politie schoot dinsdagavond gericht op boerendemonstranten, nadat zij zouden hebben geprobeerd in te rijden op agenten bij een oprit naar de A32 in Heerenveen. "De politie schiet niet zo vaak en niet zo veel, het moet dan echt een gevaarlijke situatie zijn geweest", aldus Struijs.

Struijs ziet dat er veel kritiek is op sociale media, zowel op het optreden van de politie als op de boeren. "Iedereen bemoeit zich ermee. Het lijkt bijna wel alsof we een veiligheidscrisis hebben in plaats van een stikstofcrisis. Ik doe vooral dringend de oproep om het onderzoek van de Rijksrecherche af te wachten voor de waarheidsvinding over het schieten van de politie."

Ook Wim Groeneweg van politievakbond ACP roept op het onderzoek af te wachten. "Laten we in godsnaam onze rust bewaren totdat het onderzoek klaar is. De politie bestaat uit zeer goed opgeleide mensen die echt niet zomaar gaan schieten." Groeneweg verwacht dat het schieten een incidentele gebeurtenis is, en niet de voorbode van escalatie van de boerenprotesten. "Er is juist een goede balans tussen boeren en agenten, op veel plekken gaan ze gewoon goed met elkaar in gesprek."

Grimmiger

Struijs ziet ook dat een meerderheid van de boeren demonstraties wil zonder geweld en zonder gevaarlijke situaties. "Maar op sommige plaatsen worden de protesten grimmiger, zoals in Friesland dinsdagavond. Ook sluiten er opruiers aan, die we kennen van eerdere demonstraties. Die hebben maar één doel: geweld tegen de overheid. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling."

De NPB-vorzitter maakt zich ook zorgen over eventuele verdere escalatie van de boerenprotesten. "De politie loopt op dit moment al op zijn tandvlees. Escalatie zal ten koste gaan van het welzijn van de politiemensen. Bovendien, in de week dat deze demonstraties bezig zijn moeten agenten en rechercheurs andere zaken laten liggen. Onderzoeken naar overvallen, geweldincidenten en zedenzaken blijven daarmee langer op de plank liggen."