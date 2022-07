Notulen rentevergadering Fed centraal op herstellend Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt wat hoger te beginnen na de verliesbeurt van ruim 2 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen dankzij de sterke positieve draai op Wall Street.

De aandelenmarkten in Azië gingen woensdag wel omlaag onder aanvoering van de oliebedrijven. De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent in de min. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,6 procent lager, mede door de vrees voor nieuwe strenge coronamaatregelen. In Shanghai worden de inwoners in negen districten massaal getest na de ontdekking van een aantal nieuwe coronagevallen in de afgelopen twee dagen.

Chipmachinemaker

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar ASML. De Amerikaanse regering wil dat de chipmachinemaker ook zijn oudere generaties machines niet meer aan Chinese bedrijven mag leveren. De Verenigde Staten zetten druk op Nederland om het exportverbod, dat nu nog louter voor de nieuwste generatie chipmachines geldt, uit te breiden.

Daarnaast kondigde Just Eat Takeaway een samenwerkingsdeal met Amazon in de VS aan. Daarbij neemt Amazon onder meer een belang van 2 procent in de Amerikaanse dochter Grubhub van Just Eat Takeaway.

Ben & Jerry’s

Unilever staat ook in de belangstelling. IJsmerk Ben & Jerry’s heeft zijn moederbedrijf voor de rechter gesleept vanwege de verkoop van de Israëlische tak door het levensmiddelenconcern. Ben & Jerry’s claimt dat de integriteit van zijn merk door de verkoop wordt aangetast en wil dat die wordt stopgezet. Inzet van het conflict is de verkoop van ijs van Ben & Jerry’s op de Westelijke Jordaanoever.

Olie- en gasconcern Shell kondigde aan in Rotterdam de grootste groene waterstoffabriek van Europa te gaan bouwen. Adyen heeft een deal gesloten met het Japanse retailconcern Fast Retailing. Het fintechbedrijf gaat de betalingsdiensten voor kledingketen Uniqlo verzorgen.

Advieswijziging

Industrieel toeleverancier Aalberts zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van ABN AMRO Oddo BHF hebben hun aanbeveling voor het aandeel teruggeschroefd. Berenberg verlaagde daarnaast het koersdoel voor Aalberts.

De euro bleef rond het laagste niveau in meer dan twintig jaar schommelen. De eenheidsmunt was 1,0240 dollar waard, tegenover 1,0245 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de daling van rond de 9 procent op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 99,35 dollar en Brentolie kostte 0,4 procent meer op 103,15 dollar per vat.