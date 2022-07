Shell bouwt grootste groene waterstoffabriek Europa in Rotterdam

Shell gaat beginnen met de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Europa op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Het olie- en gasconcern heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de fabriek Holland Hydrogen I. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel. Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie.

Er werden geen financiële details gemeld over de bouw van de fabriek die 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag gaat produceren. De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.