Boeren hebben in de nacht van dinsdag op woensdag met trekkers opnieuw een distributiecentrum van supermarkt Aldi in Drachten geblokkeerd. Volgens lokale media is de politie in gesprek met de boeren bij het distributiecentrum aan het Helmhout. Het is nog onduidelijk hoelang de blokkade zal duren.

Dinsdagochtend blokkeerden boeren ook al hetzelfde distributiecentrum. Die blokkade werd in de middag weer opgeheven.