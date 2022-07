Franse premier presenteert plannen van haar minderheidsregering

De Franse premier Elisabeth Borne presenteert haar regeringsplan in grote lijnen aan de Franse Tweede Kamer (15.00 uur) en de Senaat (21.00 uur). Afgelopen maand waren er parlementsverkiezingen die de regeringscoalitie van president Emmanuel Macron van haar meerderheid in de Nationale Vergadering beroofde. De regeringscoalitie verloor meer dan honderd zetels en heeft er nog 246 van de 577 over. De in mei aangetreden Borne wil daarom geen stemming over haar nieuwe regeerprogramma.

De links-radicale oppositiepartij La France Insoumise (LFI) heeft al aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen. Het is volgens fractieleider Mathilde Panot een minachting van de democratie. Een stemming over het regeerplan van een aantredende regering is gebruikelijk, maar het is eerder wel voorgekomen dat een nieuwe premier geen stemming liet houden over zijn regeerprogramma. Borne weet dat ze hoogstwaarschijnlijk geen meerderheid kan behalen en wil later over onderdelen van haar beleidsplannen apart laten stemmen in de Nationale Vergadering. Zo hoopt ze te zijner tijd ‘gelegenheidsmeerderheden’ te vormen.

Andere oppositiepartijen hebben over het algemeen niet enthousiast gereageerd op het voornemen van LFI nu een motie van wantrouwen aan te nemen die de regering aan de start ten val zou brengen. Dit maakt het volgens Franse media onwaarschijnlijk dat die motie het haalt.