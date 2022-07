Na coronamaatregelen weer kolossale San Fermínfeesten in Pamplona

Op het middaguur wordt er vuurwerk afgeschoten vanaf het gemeentehuis van de hoofdstad van Navarra, gadegeslagen door zeker 10.000 mensen op het propvolle plein ervoor. Dat is circa vijf feestvierders per vierkante meter.

Het onderdeel stierenrennen begint donderdagochtend. In 2019 raakten daarbij ruim dertig deelnemers ernstig gewond. Bijna de helft van de deelnemers was buitenlander. De gemiddelde snelheid van een rennende stier is volgens plaatselijke media 25 kilometer per uur, meer dan twee keer sneller dan een mens.

Maar het festival bestaat ook uit religieuze processies, concerten en nachtelijke feesten. De meeste van de 530 evenementen zijn muzikale optredens. De Spaanse politie heeft 2700 agenten opgetrommeld voor het festijn dat tot en met 14 juli duurt.