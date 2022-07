Extinction Rebellion wil snelweg A12 naast Tweede Kamer blokkeren

Extinction Rebellion heeft al vaker wegen geblokkeerd, in Nederland en in andere landen. De groep wil dat de overheid stopt met subsidies geven voor olie, kolen en gas. Het protest is niet aangemeld bij de gemeente. Die zegt dat blokkades niet zijn toegestaan. ‘Blokkeren van wegen kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor mensen die de weg blokkeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Rond hetzelfde tijdstip is mogelijk ook een andere demonstratie bij het gebouw van de Tweede Kamer, onder het motto ‘Blauw wit rood, Nederland in nood’. Ook dat protest is niet aangemeld bij de gemeente. Tegenstanders van onder meer het coronabeleid van de overheid hangen regelmatig uit protest de Nederlandse vlag ondersteboven. Dit symbool is ook te zien bij boerenprotesten.