Schutter Onafhankelijkheidsdag was eerder in contact met politie

De schutter die op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag in een voorstad van Chicago een optocht en toeschouwers beschoot, was in 2019 al twee keer in contact geweest met de politie. In een van die gevallen zou Robert Crimo, zoals de vermeende schutter heet, hebben gedreigd ‘iedereen te vermoorden’, aldus de politie. Ook ontving de politie dat jaar een melding dat hij een zelfmoordpoging had ondernomen.

Bij het incident waarbij Crimo gedreigd had ‘iedereen te vermoorden’, had een familielid de hulp ingeroepen van de politie van Highland Park, de voorstad van Chicago waar onlangs de fataal verlopen 4 juliparade was. De politie haalde toen 16 messen, een dolk en een zwaard uit de woning van Crimo. Destijds was er volgens de politie geen reden om hem te arresteren en er waren geen slachtoffers.

Bij de schietpartij tijdens de 4 juliparade in Highland Park vielen zeven doden en tientallen gewonden. Crimo werd uren later na een korte achtervolging aangehouden. Hij had vrouwenkleren gedragen om makkelijker te kunnen ontsnappen.

Crimo vuurde meer dan zeventig kogels af op de menigte vanaf een dak. Hij verwierf zijn wapens op een legale manier, aldus de politie verder.