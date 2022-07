Turken zetten traangas in tegen deelnemers pride-mars

De Turkse politie heeft traangas en pepperspray gebruikt om een pride-mars in de hoofdstad Ankara te stoppen. Tientallen mensen werden aangehouden omdat dergelijke demonstraties in het hele land om veiligheidsredenen zijn verboden.

Activisten voor gelijke rechten werden over de grond gesleept, geboeid en in bussen gestopt. Vorige week belette de politie in Istanbul een grotere pride-parade en hield meer dan driehonderd mensen aan.

Jaren geleden deden tienduizenden mensen mee aan de toen nog toegelaten jaarlijkse manifestatie in Istanbul. De laatste jaren zijn president Erdogan en diens streng-islamitische AK-partij minder tolerant. De politie treedt steeds harder op tegen pride-marsen.