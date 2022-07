Noorse olie- en gasstaking voorbij na bemiddeling overheid

‘Het is niet te rechtvaardigen om de gasproductie zo ver tot stilstand te laten komen als door deze staking in de komende dagen dreigde’, liet minister van Arbeid en Sociale Inclusie Marte Mjøs Persen weten. ‘De productie zou dramatisch inzakken en dit is heel belangrijk in een situatie waarin de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk volledig afhankelijk zijn van de energiesamenwerking met Noorwegen.’ Mjøs Persen zei dat ze daarom geen keuze had om in te grijpen.

Vanwege de Russische inval in Oekraïne probeert Europa minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Noorwegen heeft daarom de productie verhoogd, maar door de staking kwamen de leveringen in gevaar. En dat net nu Rusland de gaskraan nar Duitsland, het Europese land dat het zwaarst op Rusland leunde voor zijn gasleveringen, een flink stuk heeft dichtgedraaid.