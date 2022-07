Rutte belooft haast met extra energietoeslag via gemeenten

Gemeenten kunnen wat minister-president Mark Rutte betreft snel aan de slag met een extra energietoeslag voor de allerarmste gezinnen. Hij had eigenlijk pas na de zomer een besluit willen nemen, maar daar nam de Tweede Kamer geen genoegen mee.

Het kabinet bestudeerde de afgelopen weken een reeks voorstellen vanuit de oppositie om in de Voorjaarsnota extra maatregelen op te nemen om de pijn van de torenhoge inflatie voor huishoudens nog dit jaar extra te verzachten. Maar al deze ideeën bleken een te zware wissel te trekken op de toch al overbelaste uitvoeringsinstanties van de rijksoverheid.

De gemeenten wierpen het kabinet dinsdag een reddingsboei toe door te zeggen dat zij nog wel wat extra's kunnen doen. Zij zijn al belast met de uitbetaling van de eerder beloofde energietoeslag van 800 euro voor de armste huishoudens. Als het kabinet er geld voor beschikbaar stelt, willen zij zorgen dat dit bedrag wordt opgehoogd.

Meer haast

Rutte benadrukte aanvankelijk dat het maar de vraag is of deze verhoging voor het einde van het jaar geregeld kan worden, ook toen de oppositie hem maande tot meer haast. Hij bleef volhouden dat het beter zou zijn om te wachten tot augustus, wanneer ook gesproken wordt over de plannen voor volgend jaar.

Toen ook de coalitiepartijen CDA en D66 aandrongen, bleek de premier evenwel toch bereid al direct op het aanbod van de gemeenten in te gaan. Hij plaatste wel de kanttekening dat het misschien niet mogelijk is de hele doelgroep voor 31 december een extra toeslag uit te betalen.