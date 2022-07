Boerenblokkades van dinsdag veelal voorbij

De blokkades van distributiecentra her en der in het land lijken voorbij. Dinsdagavond werd ook de blokkade van de brug in het Prinses Margrietkanaal, de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, beëindigd, meldt Rijkswaterstaat.

De brug bij Gaarkeuken (Groningen) werd sinds maandagochtend geblokkeerd door boeren met tractoren en kon daardoor niet open. In totaal zo’n negentig beroepsvaartuigen hebben last gehad van de stremming. De vertraging is nog niet voorbij voor de schippers, want ze moeten nog door de sluizen. Het duurt nog lang voordat alles weer normaal is, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Gemiddeld genomen varen er 45 beroepsschepen per dag door het kanaal.

Ook de blokkade bij het distributiecentrum van Lidl in Heerenveen is beëindigd, aldus de Leeuwarder Courant. Eerder dinsdagavond kwam in Nijkerk ook een einde aan de actie bij de distributielocaties van supermarkten Boni, zuivelcoöperatie Arla en een horecagroothandel. Demonstrerende boeren vertrokken na een gesprek met de Nijkerkse burgemeester Gerard Renkema. De burgemeester en een wethouder gingen dinsdagmiddag langs bij de boeren om naar hun zorgen te luisteren. Renkema had al een noodverordening uitgevaardigd om de blokkade in te dammen, de ME was ter plaatse, maar de politie werd niet ingezet. ‘We wilden vooral door middel van het gesprek de demonstrerende boeren stimuleren om te vertrekken’, zo liet een woordvoerder weten.

Boeren voeren al dagen actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dinsdagochtend waren er onder meer acties bij distributiecentra van Aldi en Sligro in Deventer, Aldi in Drachten, PLUS in Haaksbergen, Lidl in Almere en Heerenveen, Jumbo in Nieuwegein, Woerden en Raalte en Boni in Nijkerk.