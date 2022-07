Weerwind: geen Halt-maatregel voor jongvolwassen criminelen

De pedagogische straffen van Halt blijven alleen beschikbaar voor minderjarigen. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ziet het niet zitten om de maatregel ook in te zetten voor jongvolwassenen, zoals onlangs is uitgeprobeerd. Hij is er niet van overtuigd dat het zin heeft voor de jeugdige criminelen zelf en betwijfelt ook of de maatregel kan voorkomen dat ze vaker de fout in gaan.

Halt is voor tieners van 12 tot 18 jaar die een lichte misdaad hebben gepleegd en niet eerder met justitie in aanraking zijn geweest. Het is de bedoeling dat de maatregel ze weer op het rechte pad helpt. Vorig jaar werd in een pilot gekeken of dat ook zou werken voor een iets oudere groep, tot 23 jaar. Dat bleek tegen te vallen.

Weerwind noemt een aantal redenen waarom hij Halt voor jongvolwassenen niet ziet zitten. Het is lastig om vast te stellen welke verdachten precies in aanmerking moeten komen voor de regeling, schrijft hij in een brief aan de Kamer. Daarnaast betwijfelt hij hoe effectief de maatregel eigenlijk zou zijn.

Belangrijke rol

Deels is dat omdat ouders een belangrijke rol spelen bij Halt, en die minder te zeggen hebben over meerderjarigen dan over minderjarigen. Bovendien neemt de kans dat jongeren die lichte misdrijven opnieuw plegen na hun twintigste volgens de statistieken sowieso af. Er zijn ook andere manieren om maatwerk voor deze doelgroep te leveren, vindt de minister.

Het argument dat met een Halt-maatregel voorkomen kan worden dat deze groep jongeren een slechte start van hun werkende leven beleeft omdat ze geen verklaring omtrent gedrag (VOG) meer kunnen krijgen, deelt Weerwind evenmin. ‘Dit beeld is niet correct omdat slechts 0,12% van de VOG-aanvragen onder jongeren tot 23 jaar wordt geweigerd’, schrijft hij. Als ze al geweigerd werden, hadden ze vaak een langer strafblad en zouden ze toch niet in aanmerking komen voor Halt.