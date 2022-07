Weerwind: werving personeel voor jeugdgevangenissen valt tegen

Een campagne om meer personeel te werven voor de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) levert minder medewerkers op dan gehoopt. De wervingsactie werd in juni opgezet. Sindsdien zijn 28 medewerkers aangenomen. 123 sollicitanten zitten nog in de procedure. De JJI’s kampen met ernstige personeelstekorten.

‘Ondanks dit resultaat hebben de inspanningen voor de werving tot zover nog niet opgeleverd wat ik had gehoopt’, schrijft Weerwind aan de Kamer. ‘De werving levert boven verwachting veel reacties op maar het merendeel van de kandidaten valt af.’

Volgens de minister trekken kandidaten zich terug, of blijken ze tijdens de sollicitatieprocedure ongeschikt. ‘De kwaliteitseisen blijven namelijk een voorwaarde voor dit belangrijke werk.’ Het gevolg is dat veel medewerkers extern worden ingehuurd, wat gepaard gaat met vallen en opstaan. Er wordt al langer gewaarschuwd dat de inhuur van bijvoorbeeld uitzendkrachten gevolgen heeft voor de kwaliteit van de begeleiding.

Alternatieve invulling

Weerwind schrijft dat gekeken wordt of de dagbesteding in de instellingen deze zomer aangepast moet worden. ‘Er wordt nagedacht over een alternatieve invulling van een deel van het dagprogramma op de kamer, passend in het pedagogisch leefklimaat. Veiligheid van personeel, jongeren en bezoekers staan daarbij altijd voorop.’

De vier inspecties die verantwoordelijk zijn voor de JJI’s waarschuwden in maart dat de personeelstekorten tot problemen leiden. Er is een tekort aan plekken voor jongeren, de dagbesteding wordt niet goed genoeg ingevuld en er ontstaan problemen met het toezicht en de begeleiding. De knelpunten kwamen al een jaar eerder aan het licht, maar bleken lastig te verhelpen.