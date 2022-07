Bloomberg: banken beter bestand tegen klimaatschokken dan gevreesd

Banken in Europa zijn over het algemeen beter bestand tegen financiële schokken die kunnen optreden door de klimaatverandering dan gevreesd. Dat heeft persbureau Bloomberg vernomen van ingewijden die op de hoogte zijn van de resultaten van de nieuwe klimaatstresstest van de Europese Centrale Bank (ECB). Zelfs in het zwaarste onderzochte scenario zouden banken met hun buffers in staat zijn om de klappen op te vangen.