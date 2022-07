Zelenski verwacht niet dat Belarus oorlog wordt ingesleurd

De Oekraïense president Volodimir Zelenski denkt niet dat Belarus zal worden ‘meegesleurd’ in de oorlog die Rusland tegen zijn land voert. ‘We geloven dat Belarus niet betrokken zal raken bij deze oorlog, maar er zijn provocaties en die zullen doorgaan’, zei hij in een videobijdrage op een economisch forum dat in Athene wordt gehouden.