Kamer: kabinet moet thuisbezoek politici aanpakken of verbieden

Het kabinet moet kijken of het thuisbezoek aan politici ‘vanwege hun politieke overtuigingen’ beter kan aanpakken of verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich achter een motie hiertoe van D66. Aanleiding is onder meer het onaangekondigde bezoek van een vrouw bij het huis van CDA-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Derk Boswijk. De vrouw zou de partner en kinderen van Boswijk, die zelf niet thuis was, hebben bedreigd.