Tweede Kamer neemt ‘thuiswerkwet’ van D66 en GroenLinks aan

De Tweede Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks aangenomen dat het makkelijker maakt voor werknemers om een deel van de tijd thuis te werken. Als een werknemer verzoekt om één of meerdere dagen vanuit huis te werken, moet de werkgever daar nu serieus naar kijken.

Veel Nederlanders werkten maandenlang thuis tijdens de coronacrisis. Dit kan volgens de initiatiefnemers voordelig uitpakken voor bedrijven, werknemers én de maatschappij. ‘Vaak is het helemaal niet nodig om een uur in de file te staan om naar je werk te gaan’, noemt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg als voorbeeld. Het is niet nodig om op kantoor te zijn om een mailtje naar collega’s te sturen, benadrukt hij. ‘Soms kan je je thuis extra goed concentreren en de administratie bijwerken, en dan ook de deur open doen voor de loodgieter.’

‘Door de coronaperiode hebben we gezien dat hybride werken voor een heel groot deel van de werknemers voordelen heeft’, zegt GroenLinkser Senna Matoug. ‘Het geeft hen de mogelijkheid een betere balans te vinden tussen werk en privé en reistijd te verkleinen. Daarom is deze wet voor hen een belangrijke stap.’

Uit verschillende onderzoeken blijkt al dat er meer vanuit huis wordt gewerkt na de coronacrisis dan ervoor. De Sociaal- Economische Raad had al geadviseerd de werknemer hierover genoeg zeggenschap te geven. Dit advies hebben de partijen meegenomen in hun voorstel.