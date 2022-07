Btw op groente en fruit verdwijnt pas in 2024

De beoogde invoeringsdatum van het schrappen van btw op groente en fruit ligt ergens in 2024. Er is nader onderzoek nodig om een werkbare definitie van groente en fruit voor deze maatregel vast te stellen, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Het schrappen van de btw kost volgens de minister het kabinet circa 1 miljard euro.

Voor groente en fruit bestaat nu geen heldere definitie en dat kan bij het schrappen van de btw een probleem worden. Eerst moet worden afgebakend wat onder de definitie valt en dat is ‘een puzzel’, schrijft Van Ooijen. Met een extern bureau gaat het kabinet onderzoeken welke definitie moet worden gehanteerd, en of die juridisch houdbaar en uitvoerbaar is. Dat onderzoek moet in januari klaar zijn.

Een verse appel of een krop sla is duidelijk. Het probleem ligt onder meer bij gepureerde en geperste groente en fruit.

Heldere definitie

Het belang van een heldere definitie is groot, schrijft Van Ooijen. Als de definitie van groente- en fruit ‘onvoldoende scherp en juridisch houdbaar afgebakend is’, is de kans groot op rechtszaken. Met een goede afbakening worden ‘onnodige fiscale procedures’ voorkomen. Ook leidt het tot een ‘doelmatigere toepassing van de maatregel’.

Het kabinet gaat daarnaast de invoering van suikerbelasting onderzoeken. Daarbij worden twee varianten onderzocht: verhoging van belasting op suikerhoudende dranken zoals frisdranken en een nieuwe belasting op andere suikerhoudende producten. Ook dit onderzoek moet in januari klaar zijn.