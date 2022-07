Landbouwministers: zorgen over blokkades bij distributiecentra

Landbouwminister Henk Staghouwer en stikstofminister Christianne van der Wal maken zich zorgen over de gevolgen van de blokkades bij distributiecentra van supermarkten. Boerendemonstranten blokkeren deze centra al enkele dagen met trekkers. Vanuit daar worden levensmiddelen naar supermarkten vervoerd. ‘Ik heb ook de blokkades gezien en ik maak me daar echt wel zorgen over’, zegt Staghouwer.

Volgens Van der Wal komt de voedselvoorziening niet in gevaar. ‘Waar ik wél zorgen over heb, is bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzorgingstehuizen’, aldus Van der Wal. ‘Die zijn natuurlijk ook afhankelijk van bevoorrading.’

Gevolg van de blokkades zijn lege schappen in de supermarkt, ziet Staghouwer. ‘Dat moeten we echt niet willen’, vindt de bewindsman. Een aantal boerendemonstranten zegt dat de voedselvoorziening in het geding komt door de stikstofplannen. ‘Daar ben ik het niet mee eens’, aldus Staghouwer. Hij benadrukt dat het Nederlandse voedselsysteem deel uitmaakt van een Europees en wereldwijd systeem.