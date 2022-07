Autofabrikant Tesla daalt op lager Wall Street

Tesla verloor dinsdag ruim 2 procent op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s liet afgelopen weekeinde weten in het tweede kwartaal minder auto’s te hebben geleverd dan in het eerste kwartaal. Het bedrijf kampte vooral met de gevolgen van de corona-uitbraak in China en de maatregelen die het Aziatische land nam om verspreiding van het virus in te dammen. Dat zorgde voor minder productie in de Chinese fabriek van Tesla.

De stemming op Wall Street, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, was eveneens negatief. De verkorte Amerikaanse handelsweek zal vooral in het teken staan van de vergaderingsnotulen van de Federal Reserve, die op woensdag naar buiten komen.

De Fed schroefde de rente bij zijn laatste rentevergadering in juni op met 0,75 procentpunt. Ook in juli zal de rente naar verwachting opnieuw worden verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. Beleggers hopen in de aantekeningen signalen te vinden of de rente deze maand opnieuw met 0,75 procentpunt zal worden verhoogd of dat de Fed een kleinere rentestap voldoende acht.

Occidental Petroleum

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,7 procent lager op 30.574 punten. De brede S&P 500 daalde 1,8 procent tot 3757 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,7 procent tot 10.935 punten. Maandag was Wall Street gesloten vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Occidental Petroleum daalde 3,6 procent. Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van beursmiljardair Warren Buffett, heeft het belang in de olieproducent verder uitgebreid tot ruim 17 procent.

ExxonMobil

ExxonMobil werd 3,5 procent lager gezet. Het olieconcern liet vrijdag weten dat de winst in het afgelopen kwartaal mogelijk is opgelopen tot 18 miljard dollar als gevolg van de hogere energieprijzen. Schoenenverkoper Crocs steeg 4,7 procent dankzij een koopadvies van analisten van Loop Capital. Computermaker HP kampte met een adviesverlaging door Evercore en werd 4,1 procent lager gezet.

De euro zakte tot het laagste niveau in twintig jaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar door de vrees voor een recessie in de eurozone. De eenheidsmunt was 1,0258 dollar waard, tegenover 1,0428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,3 procent minder op 102,55 dollar. Brentolie werd 6,1 procent goedkoper op 106,56 dollar per vat.