Van der Wal verwacht alle boerenclubs aan tafel bij Remkes

Alle boerenclubs zullen aanschuiven voor een gesprek onder leiding van Johan Remkes, die werd aangewezen als bemiddelaar door het kabinet. Dat verwacht stikstofminister Christianne van der Wal. ‘Ik ga er ook vanuit dat ze uiteindelijk allemaal aan tafel gaan zitten in augustus.’ Ze kan zich ‘niet voorstellen’ dat er organisaties zijn die er genoegen mee nemen dat er óver hen wordt gesproken in plaats van mét hen.

Een aantal boerenclubs had harde kritiek op de keuze voor Remkes als gespreksleider. Remkes was immers informateur van het huidige kabinet, en hij schreef een belangrijk stikstofrapport op basis waarvan de doelen zijn vastgesteld. Volgens Van der Wal is het juist goed dat Remkes bekend is met dit dossier en zich ‘niet nog helemaal moet inwerken’.

De weerstand tegen de keuze voor Remkes verrast haar niet. ‘Welke naam je ook neerlegt, er is altijd kritiek op.’ Remkes is juist de aangewezen persoon, denkt Van der Wal, die erop wijst dat sommige boerenorganisaties juist graag met Remkes in gesprek willen. ‘Hij is echt heel goed in staat om op een onafhankelijke manier het gesprek te leiden en partijen bij elkaar aan tafel te krijgen.’ Het is volgens de minister vooral belangrijk dat het gesprek op gang wordt gebracht, ook om de rust in het stikstofdossier terug te laten keren.

Het kabinet kondigde dit weekend aan dat Remkes de gesprekken tussen boeren, het kabinet, provincies en andere organisaties (zoals natuurclubs) gaat leiden. De Kamer had om een bemiddelaar gevraagd naar aanleiding van de woedende reactie van boeren op de stikstofplannen van het kabinet.