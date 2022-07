Albert Heijn start bevoorrading winkels op na boerenblokkades

De bevoorrading van supermarkten van Albert Heijn is weer opgestart na boerenblokkades van distributiecentra. Die zorgen er sinds maandagochtend voor dat in het hele land het leveren van producten aan supermarkten veel lastiger is geworden. Daardoor zijn vooral versproducten moeilijker verkrijgbaar. Ook dinsdagochtend werden door het hele land nog meer dan tien distributiecentra van verschillende supermarkten geblokkeerd.

‘Het winkelbeeld is divers (sommige winkels zijn gewoon bevoorraad, andere minder) en kan in de loop van de dag en per regio verschillen’, meldt een woordvoerster van Albert Heijn.

Vroeg op de dinsdag meldde Albert Heijn dat er toen geen blokkades waren bij zijn distributiecentra. Op verdere vragen, zoals over de geleden schade en in hoeverre de bevoorrading was ontregeld, wil de keten niet ingaan. ‘Onze prioriteit ligt bij het bevoorraden van onze winkels.’