Kuipers: reguliere ziekenhuiszorg moet doorgaan bij nieuwe golf

Bij een volgende opleving van Covid moeten ziekenhuizen de opvang van Covid-patiënten ‘als het maar enigszins kan, combineren en blijven combineren met reguliere zorg in de volle breedte’, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Tot het zover is, moeten patiënten die op een wachtlijst staan, zo snel mogelijk worden geholpen.

Dat zegt Kuipers in reactie op het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt dat zo’n 320.000 ‘levensjaren in goede gezondheid’ van patiënten verloren zijn gegaan, omdat door de coronapandemie veel operaties en behandelingen niet zijn doorgegaan. Als de coronacrisis er niet was geweest, hadden zij langer geleefd en een betere laatste levensfase gehad, concludeert het RIVM.

De minister zegt geschrokken te zijn van de ‘indrukwekkende aantallen’, maar stelt tegelijkertijd dat het niet onvoorzien was. ‘We wisten dat er in 2020 en 2021 veel operaties zijn uitgesteld en dat heeft echt een impact op de kwaliteit van leven van patiënten.’ Garanderen dat een dergelijke situatie bij een volgende corona-opleving zich niet meer voordoet, kan Kuipers niet geven.

Planbare zorg

Het op orde hebben van de ziekenhuiscapaciteit is belangrijk, zegt de minister. Zogeheten kritieke planbare zorg - zoals een hartoperatie - moet doorgaan, als ook operaties na een ongeval, zegt Kuipers. Dat gebeurde ook de afgelopen coronajaren, ten koste van alle andere niet direct-acute operaties. Het alsmaar uitstellen daarvan wil Kuipers zo veel mogelijk voorkomen.

Die zorg moet bij een volgende opleving zo veel mogelijk doorgaan, wil Kuipers. De ziekenhuiszorg moet zich daarop voorbereiden.

Wachtlijstbemiddeling

In de tussentijd moeten zoveel mogelijk uitgestelde operaties en behandelingen worden ingehaald. Patiënten die al lang op de wachtlijst staan, moeten om wachtlijstbemiddeling vragen. Ziekenhuizen wijzen patiënten zelf ook op andere ziekenhuizen of zelfstandige klinieken in de regio. Zorgverzekeraars kunnen en willen bemiddelen, somt Kuipers op.

Zelfstandige behandelklinieken behandelen al geruime tijd meer patiënten dan voor de coronapandemie. ‘Dat is gunstig.’ Ook kan naar het buitenland worden uitgeweken, zoals België en Duitsland. Dat is voor patiënten in de grensstreek wellicht een optie, maar voor patiënten uit de Randstad en hun familie is dat lastiger, zegt Kuipers.

Ook de GGD moet klaarstaan om herhaalprikken te zetten. Kuipers roept, opnieuw, zeker mensen met een kwetsbare gezondheid op die herhaalprik ook echt te halen.