Grote veevoederbedrijven steunen boerenblokkades niet

ForFarmers betreurt de toenemende polarisatie. ‘We hopen dat er constructieve gesprekken kunnen gaan plaatsvinden tussen de verschillende belanghebbenden op basis van respect’, zegt een woordvoerster. Veevoerbedrijf De Heus was niet bereikbaar voor commentaar.

‘Vanuit Agrifirm ondersteunen we alleen publieksvriendelijke acties’, zegt een woordvoerster van het bedrijf. ‘Zoals de actiedag op 22 juni in Stroe, aan die actie hebben we een financiële bijdrage geleverd en daar waren we aanwezig met een bulkwagen.’ Ze benadrukt dat Agrifirm geen belangenbehartiger is van de sector. ‘Dat laten we over aan de vertegenwoordigers van de primaire sector. Zoals LTO.’

Branchevereniging LTO riep boeren die distributiecentra blokkeren maandagavond op daarmee te stoppen voordat de voedselvoorziening in gevaar komt. ‘Mogelijk is dat acties rond distributiecentra de voedselvoorziening raken en ook ouderen en kwetsbaren raken die geen boodschappen ontvangen’, zei voorzitter Sjaak van der Tak. ‘Zet deze actie niet te lang door.’