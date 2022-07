Internationale partners tekenen voor wederopbouw Oekraïne

De deelnemers aan de internationale conferentie over Oekraïne hebben dinsdag een verklaring getekend voor steun aan de wederopbouw van het land na de oorlog. Het herstel kan volgens Kiev meer dan 700 miljard euro gaan kosten. In het Zwitserse Lugano kwamen meer dan veertig landen en organisaties samen om over de wederopbouw van Oekraïne te spreken.