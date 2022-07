Drie keer levenslang in liquidatieproces Eris

Volgens de rechtbank was er sprake van ‘een criminele organisatie, die zich fulltime met het plegen van liquidaties bezighield, zo nodig 24 uur per dag’. De berichten waarin werd gesproken over de moordplannen waren ‘huiveringwekkend’. Veel moordopdrachten kwamen volgens de rechtbank vermoedelijk van Ridouan Taghi en werden uitgezet bij de organisatie ‘die over leven en dood meende te kunnen beschikken’ en ‘waarin Delano R. een spilfunctie had’. ‘Hij zag liquidaties als een verdienmodel.’

In deze strafzaak, die over meerdere moorden en pogingen daartoe gaat, had het Openbaar Ministerie vijf keer levenslang geëist.