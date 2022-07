Verzekeraar Aegon en chipbedrijven onderaan in lagere AEX

Verzekeraar Aegon en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden dinsdag onderaan in de AEX-index, die een eerdere winst weer zag verdampen. De vrees dat de eurozone in een recessie zal belanden bleef boven de markten hangen. Een economische krimp geeft de Europese Centrale Bank (ECB) weinig ruimte om de hoge inflatie te bestrijden met renteverhogingen. De euro zakte mede daardoor tot het laagste niveau in meer dan twintig jaar.

De hoofdindex op Beursplein noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 655,68 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 886,64 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.

De euro was 1,0285 dollar waard, tegenover 1,0428 dollar een dag eerder. Dat is de laagste stand sinds december 2002. De vrees voor een recessie in de eurozone werd dinsdag verder aangejaagd nadat bleek dat de groei van de dienstensector in het eurogebied in juni is afgenomen tot het laagste niveau in vijf maanden.

Aegon

Aegon kampte met een verkoopadvies door Exane BNP Paribas en raakte 4,6 procent kwijt. ASMI, Besi en ASML volgden met minnen tot 4,4 procent. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger in de AEX met een plus van ruim 3 procent. Wolters Kluwer won 0,2 procent. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schroefde het advies voor de informatieleverancier op naar kopen.

In de MidKap verloor Aalberts 2,2 procent. De industrieel toeleverancier heeft KML Linear Motion Technology en KML Precision Machining in Oostenrijk overgenomen. De jaaromzet van KML, een specialist in precisieapparatuur voor de chipindustrie, bedraagt zo’n 35 miljoen euro.

Uniper

In Frankfurt zakte Uniper dik 1 procent. Het Duitse energiebedrijf kelderde maandag bijna 28 procent vanwege de problemen met de Russische gasleveringen. De Duitse overheid zou echter bereid zijn om het bedrijf te hulp te schieten. Een nationalisatie van Uniper zou daarbij tot de mogelijkheden behoren.

SAS kelderde 15 procent. De geplaagde Scandinavische luchtvaartmaatschappij heeft een faillissementsaanvraag ingediend in de Verenigde Staten. De piloten van SAS willen gaan staken waardoor de noodlijdende maatschappij nog meer geld dreigt te verliezen.

Sainsbury

In Londen won Sainsbury 0,8 procent. De Britse supermarktketen zag de omzet in het afgelopen kwartaal dalen doordat Britse consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie. Sainsbury handhaafde wel zijn winstverwachting voor het hele jaar.

Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 108,46 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 112,00 dollar per vat.