Marktplaats ziet sterke vraag naar campers door chaos luchthavens

Door de chaos op luchthavens in Nederland is de vraag naar campers en caravans de afgelopen maanden omhooggeschoten, meldt verkoopsite Marktplaats. Volgens het handelsplatform werd hier het afgelopen half jaar ruim 14 miljoen keer naar gezocht. Dat komt neer op een stijging van 56 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er nog meerdere coronarestricties golden.

Voor campers waren 8,6 miljoen zoekopdrachten en voor caravans bijna 5,5 miljoen. ‘Kamperen in eigen land met een camper of caravan is door veel mensen (her)ontdekt en lijkt deze zomer een blijvertje te worden. De interesse voor kampeerwagens trok tijdens de pandemie al aardig aan, en door de problemen op de luchthavens blijkt dat veel Nederlanders nu voor een kampeervakantie gaan’, stelt het bedrijf.

Behalve campers en caravans, steeg ook de interesse naar dakkoffers. In de eerste helft van dit jaar werd hier bijna 1,2 miljoen keer naar gezocht vergeleken met 545.000 zoekopdrachten een jaar eerder. Ook het aantal zoekopdrachten naar een tent steeg, van 742.000 naar 881.000. Ook zochten Nederlanders ruim 1,1 miljoen keer naar een vouwwagen.