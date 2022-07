PBL: landbouw speelt cruciale rol in verminderen uitstoot

Met name de landbouw heeft een cruciale rol in het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Dat komt omdat de landbouw de meeste uitstoot zal behouden, terwijl andere sectoren meer reduceren in de komende tientallen jaren, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit Utrecht in een nieuw rapport. Wel is ook in de industrie, gebouwde omgeving en in lucht- en scheepvaart ‘veel meer inspanning’ nodig.

De landbouw kan meer gebruikmaken van technologische maatregelen. Bovendien kunnen consumenten een grote bijdrage leveren, stelt het PBL. Bijvoorbeeld door substantieel minder vlees te eten, of door kweekvlees te eten in plaats van vlees direct afkomstig van dieren. Het gaat in het rapport om de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dat staat los van de nieuwe stikstofplannen van het kabinet waartegen boeren in de afgelopen weken de straat op gaan.

In het onderzoek kijken PBL en de Utrechtse universiteit ook naar de reden waarom het zo moeilijk is om de uitstoot te verminderen in een aantal belangrijke sectoren met veel emissies, zoals de industrie, lucht- en scheepvaart, de gebouwde omgeving en de landbouw. Zo zijn veel sectoren na de coronapandemie weer snel gaan groeien. Daarnaast ontbreken vaak nog betaalbare technische oplossingen, of is het ingewikkeld om maatregelen toe te passen. Zo zijn duurzame technologieën in de lucht- en scheepvaart en in de industrie vaak veel duurder dan de huidige.

Technologische innovaties

In de gebouwde omgeving en in de landbouw is het verminderen van uitstoot lastig, doordat mensen afhankelijk zijn van woningen en voedsel. Bovendien zijn bijvoorbeeld aannemers voor woningen en boeren niet allemaal op dezelfde manier opgeleid, waardoor ze niet alles weten over duurzame mogelijkheden. Ook hebben ze niet allemaal evenveel geld om aanpassingen te doen.

In het rapport adviseren PBL en de Universiteit Utrecht om meer gebruik te maken van technologische innovaties, afval efficiënter te verwerken en vaker circulair te werken, waarbij afvalstoffen uit de ene sector weer als grondstof worden ingezet in de andere. Ook is het belangrijk om leefstijl aan te passen, benadrukken ze. Zo stellen ze bijvoorbeeld belastingen voor op vliegtickets en vlees en subsidies op duurzame opties. Ook raden ze aan om te investeren in onderzoek en training.

De broeikasgassen in het rapport van PBL zijn omgerekend naar CO2-uitstoot. In de landbouw is de meeste uitstoot afkomstig van methaan, wat vrijkomt als bijvoorbeeld koeien ademen of boeren, en de uitstoot van lachgas, die onder meer uit urine afkomstig is.