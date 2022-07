Nijkerk vraagt demonstranten blokkade distributiecentra te stoppen

Maandagavond om 18.00 uur vaardigde de gemeente al een noodverordening uit om de blokkades in te dammen. ‘We hebben maandagavond echter bewust geen politie ingezet om de blokkade op te heffen. We wilden vooral door middel van het gesprek de demonstrerende boeren stimuleren om te vertrekken. Dat is ook vandaag onze insteek’, zo laat een woordvoerder weten.

Als de actievoerders niet zelf vertrekken, maakt de gemeente samen met de politie plannen ‘om de blokkade op een veilige manier te beëindigen’. ‘We zetten zo veel mogelijk in op de-escalatie en hopen dat de distributiecentra zo snel mogelijk weer open zijn.’

Op verschillende plekken in het land zijn maandag en dinsdag distributiecentra geblokkeerd door boze boeren. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.