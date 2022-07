Rusland wil spoorverbinding naar bezette delen van Oekraïne

Rusland is van plan een spoorverbinding te openen tussen het zuiden van het land en bezette gebieden in Oost-Oekraïne. De gouverneur in de Russische regio Rostov heeft dat volgens het Russische staatspersbureau TASS gezegd.

Rostov grenst aan de Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk, ook wel bekend als de Donbas. Het Russische leger heeft Loehansk volledig onder controle gebracht met de verovering van de stad Lisitsjansk afgelopen weekend en probeert nu ook Donetsk in te nemen.

Zowel Rusland als Oekraïne heeft grote verliezen geleden in de strijd om Loehansk, vooral tijdens het beleg van de zustersteden Lisitsjansk en Severodonetsk. Oekraïense troepen hebben na hun vertrek uit Lisitsjansk nieuwe verdedigingsposities ingenomen in Donetsk. De grote steden in die regio zijn na maanden van oorlog nog steeds in Oekraïense handen.