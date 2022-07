Uslu komt met commissie voor aanpassingen publieke omroep

Er komt een onafhankelijke commissie die het kabinet advies gaat geven hoe de publieke omroep mogelijk aangepast kan worden, meldt staatssecretaris Gunay Uslu (Media). De commissie komt onder andere met raad over het toelaten van nieuwe omroepen en aan welke criteria zij moeten voldoen.

Dinsdag kwam het Commissariaat voor de Media met een rapport waarin het concludeert dat het omroepbestel op de schop moet. Het huidige systeem, dat al ruim honderd jaar oud is, past niet bij deze tijd, is te veel op de organisaties gericht en te weinig op de inhoud, aldus het Commissariaat.

Uslu benadrukt dat het omroepbestel bij de tijd moet blijven. "Ze heeft daarom met grote interesse kennis genomen van het onderzoek van het Commissariaat", aldus een woordvoerder.

In het coalitieakkoord is al opgenomen dat het kabinet de criteria voor toelating tot de publieke omroep gaat aanpassen. Nu zijn vooral genoeg handtekeningen nodig, en moet een nieuwe omroep een stroming in de samenleving vertegenwoordigen. Al langer klinkt de roep om ook kwalitatieve criteria te hanteren.