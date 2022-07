Vertragingen bij onlinesupermarkt Picnic door boerenprotest

Onlinesupermarkt Picnic probeert de vertragingen die dinsdagochtend zijn ontstaan door een boerenprotest bij een distributiecentrum in Utrecht nog in te halen. Volgens medeoprichter Michiel Muller is het nog te vroeg om te zeggen of dat gaat lukken, nadat het bedrijf maandag door een protest in Zaandam een paar duizend orders moest annuleren. Die bestellingen kunnen niet meer worden ingehaald.

Zo heeft de keten al zeker tienduizenden euro’s schade geleden, aldus Muller. Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen of Picnic die schade ergens gaat verhalen. ‘Dat zijn zorgen voor morgen. We zijn nu bezig om alles te herstellen en de vertraging in te halen, maar op tijd gaat niet meer lukken.’

Muller wil het protest in Utrecht geen blokkade noemen. ‘Het was meer om een punt te maken. We hadden wel wat moeite om bijvoorbeeld vrachtwagens in en uit te rijden.’ Dat is inmiddels weer mogelijk, nadat de politie daartoe had verzocht.