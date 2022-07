Supermarkten bekijken of ze schade blokkadeacties kunnen verhalen

Supermarkten bekijken de mogelijkheid of zij de schade die zij lijden door boerenblokkades ergens kunnen verhalen. Het is volgens een woordvoerster van supermarktkoepel CBL nog niet duidelijk wat hierin mogelijk is, maar de ‘optie ligt op tafel’. De schade voor supermarkten loopt volgens haar na een dag van blokkades bij distributiecentra al in de miljoenen euro’s.