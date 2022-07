Betaalbedrijf Adyen aan kop in groene AEX

Betaalbedrijf Adyen stond dinsdag bovenaan in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Beleggers schoven de zorgen over een mogelijke recessie aan de kant en trokken zich op aan de koerswinsten op de Aziatische markten. Ook werd uitgekeken naar de opening op Wall Street, waar de handel later op de dag wordt hervat na een lang weekeinde in de Verenigde Staten.