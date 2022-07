ACM: vorig jaar kwart meer pakketten verstuurd binnen Nederland

Het aantal binnen Nederland verstuurde pakketten is vorig jaar met een kwart toegenomen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De markt voor pakketbezorging is fors gegroeid door de coronapandemie. Door lockdowns bleven winkels gesloten en daardoor bestelden Nederlanders vaker spullen via internet.

Er werden in 2021 ruim 654 miljoen pakketten binnenlands verstuurd. Van de pakketten voor bezorging aan huis werd 93 procent op het huisadres afgeleverd, 3 procent bij de buren en 4 procent bij een ophaalpunt. De omzet van de binnenlandse pakketmarkt was 2,6 miljard euro.

Het aantal verstuurde brieven daalde vorig jaar met 1 procent ten opzichte van 2020. ‘Het aantal verstuurde brieven is in 2021 na jaren van dalen nagenoeg stabiel gebleven’, zegt bestuurslid Manon Leijten van de ACM in een toelichting. ‘Dat komt onder meer doordat de overheid vorig jaar veel vaccinatieoproepen per post verstuurde.’ De omzet in de markt voor brievenbuspost steeg voor het eerst in jaren, met 2 procent naar 950 miljoen euro.