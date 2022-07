IEA voorziet minder sterke vraag naar gas door hoge prijs

Dat de vraag lager uitvalt dan verwacht, komt voor slechts een vijfde doordat gas wordt vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen. Belangrijkere oorzaken zijn de vooruitzichten van economisch mindere tijden en het gebruik van de meer vervuilende energiebronnen olie en kolen ten koste van gas. Deze ontwikkeling zorgt voor uitdagingen in de energietransitie, aldus het IEA.

‘De onrust is slecht voor de reputatie van aardgas als betrouwbaar en betaalbaar en doet twijfels rijzen over de rol die het kan spelen om ontwikkelingseconomieën te helpen van meer vervuilende energiebronnen af te komen’, zegt het IEA. Volgens het agentschap is het belangrijk dat de prijs daalt, zodat minder ontwikkelde economieën gas kunnen gebruiken in hun overgang naar schonere energie.

Tussen 2021 en 2025 komt de groei van de vraag naar gas naar verwachting uit op 140 miljard kubieke meter, minder dan de groei die er alleen al vorig jaar was. De helft van de verwachte groei komt uit de regio Azië en het Pacifisch gebied.