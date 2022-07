Verschillende distributiecentra nog geblokkeerd

Om de boerenblokkades van distributiecentra ‘in te dammen’, is in het Gelderse Nijkerk maandagavond een noodverordening uitgevaardigd, liet de gemeente weten. Desondanks zijn actievoerders daar niet vertrokken. Een aantal heeft er de nacht doorgebracht, een ander deel heeft de trekker achtergelaten om dinsdagochtend weer terug te keren, meldt De Stentor. Er zou ondanks de noodverordening niet zijn ingegrepen door politie.

Volgens RTV Oost hebben boeren in Overijssel de nacht bij de Jumbo in Raalte doorgebracht in slaapzakken, in Haaksbergen zouden zo’n zeven trekkers zijn achtergebleven.