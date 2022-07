HDN: aantal hypotheekaanvragen daalt fors na recordkwartaal

Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal met een kwart gedaald na het recordaantal in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat komt door de verhogingen van de hypotheekrente, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). Met name de niet-kopersmarkt is gekrompen.

In het eerste kwartaal sloten veel huizenbezitters hun hypotheek nog over omdat de rente nog laag was. De afgelopen drie maanden daalde de niet-kopersmarkt met 40 procent ten opzichte van een kwartaal eerder tot 71.000.

In totaal werden er iets meer dan 142.000 hypotheekaanvragen verstuurd in het tweede kwartaal. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en een kwart minder ten opzichte van het eerste kwartaal.

Er werden meer dan 71.000 hypotheekaanvragen gedaan voor de aanschaf van een woning. Dat is een stijging van 2,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De gemiddelde waarde van een woning steeg op jaarbasis met ruim 8 procent naar 482.800 euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal daalde de waarde licht.

HDN is een coöperatieve vereniging en is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.