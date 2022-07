Inmiddels 50.000 evacuaties in Australië vanwege overstromingen

In de Australische staat New South Wales zijn inmiddels 50.000 mensen geëvacueerd om de overstromingen die het gebied treffen. Maandag stond dat aantal nog op 32.000. De Australische overheid heeft de situatie tot natuurramp uitgeroepen. Daarmee kan er sneller noodhulp naar de regio gestuurd worden.

Het heeft de afgelopen vier dagen onophoudelijk geregend in en rondom Sydney. In sommige delen van de regio viel de afgelopen dagen meer regen dan in een heel jaar in Londen valt. Delen van het gebied staan onder meters water en 20.000 mensen zitten zonder elektriciteit.

Een deel van de regio’s die nu overstroomd zijn werd in februari en maart ook al getroffen door noodweer en overstromingen.