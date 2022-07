Piek van coronagolf lijkt in zicht te komen

Hoeveel besmettingen in de afgelopen zeven dagen zijn bevestigd, wordt dinsdag duidelijk in de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut meldde vorige week dat het 34.145 meldingen van positieve tests had gekregen in de week ervoor.

In de zes dagen daarna zijn er 32.627 positieve tests bij gekomen, gemiddeld 5438 per dag. Daarmee zou het weekcijfer dinsdag kunnen uitkomen op ongeveer 38.000, oftewel zo’n 11 procent meer dan vorige week. Dat is de langzaamste stijging op weekbasis sinds eind mei, vijf weken geleden, toen de huidige golf nog moest beginnen.

Het RIVM komt dinsdag ook met cijfers over de druk op de ziekenhuizen. De instroom van coronapatiënten daar neemt toe.