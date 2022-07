Huishoudens sparen weer minder dan in coronatijd

Nederlandse huishoudens hebben in de eerste drie maanden van dit jaar minder gespaard dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In plaats daarvan gaven consumenten meer uit, onder meer door de gestegen prijzen. Maar ook de minder strenge coronaregels spelen een rol, want in het eerste kwartaal van dit jaar was er veel meer mogelijk dan een jaar terug toen onder meer de horeca dicht was.