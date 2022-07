ABN AMRO: veel bedrijven nog niet voorbereid op zero-emissiezones

Veel transportbedrijven zijn waarschijnlijk niet op tijd klaar voor de zero-emissiezones die vanaf 2025 in tientallen steden worden ingevoerd. Daarvoor waarschuwen deskundigen van ABN AMRO na eigen onderzoek onder bijna 180 medewerkers van ondernemingen in de transportwereld.

Bijna 40 procent van de ondervraagden was niet van plan vóór 2030 het wagenpark te elektrificeren, geeft de bank aan. Dit zou vooral te maken hebben met de hoge aanschafkosten en de beperkte actieradius van emissievrije voertuigen. Ook wezen bedrijven op de nog beperkte hoeveel laadpalen.

Volgens David Bolscher, sectoranalist bij de bank, ligt er nog een belangrijke opdracht voor overheden om bedrijven toch aan te zetten tot maatregelen. Niet in actie komen kan grote gevolgen hebben voor de ondernemingen. Gemeenten als Amsterdam en Rotterdam maken vrijwel het hele gebied binnen de ringwegen uitstootvrij voor vrachtverkeer.

Vooral kleine transportbedrijven zouden zijn nog niet klaar voor de invoering van de uitstootvrije zones. In het onderzoek van ABN AMRO had bijna de helft van de kleinere bedrijven geen concrete plannen om al hun bestelbusjes, bakwagens en vrachtwagens elektrisch te laten rijden, in vergelijking met 18 procent van de grotere transportbedrijven.