Baas Bundesbank is het openlijk oneens met beslissing ECB

Het Duitse centralebankhoofd Joachim Nagel is het openlijk oneens met een belangrijke beslissing die de Europese Centrale Bank (ECB) vorige maand heeft genomen. Een week na de aankondiging dat de rente binnenkort omhoog gaat besloten de beleidsmakers bij de ECB namelijk om de onrust op de obligatiemarkten aan te pakken. De baas van de Bundesbank kan zich niet vinden in de oplossing die toen is gecommuniceerd.

De beleidsmakers bij de ECB beloofden na een spoedvergadering op 15 juni om meer obligaties op te gaan kopen van landen met veel schulden, zoals Italië. Deze aanpak moet voorkomen dat de rentes op staatspapier van zuidelijke eurolanden te sterk oplopen en er zorgen ontstaan over de houdbaarheid van hun schulden

Maar Nagel, die het naar verluidt tijdens de vergadering al niet eens was met die keuze, waarschuwde maandag in een toespraak dat het in de praktijk ‘vrijwel onmogelijk’ is voor de ECB om op deze manier succesvol als risicomanager op te treden. De Duitser vindt ook dat de ECB zich niet te veel moet laten leiden door de waan van de dag op de financiële markten. Hij waarschuwde dat de ongebruikelijke oplossing waarmee de ECB kwam eigenlijk gerechtvaardigd is ‘in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden’.

Nagel staat sinds begin dit jaar aan het hoofd van de Duitse centrale bank. Volgens kenners is het de eerste keer dat hij openlijk de confrontatie opzoekt binnen de ECB. Kort na zijn optreden liet ECB-vicepresident Luis de Guindos meteen een tegengeluid horen. Hij benadrukte dat het toch van cruciaal belang is om ‘fragmentatie’ in de rentes op staatspapier van eurolanden te voorkomen als de ECB de hoge inflatie succesvol wil bestrijden.